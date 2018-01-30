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Директор саратовской школы получил штраф за травму ученика

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Директор школы был оштрафован за то, что ученик сломал руку во время игры в футбол на уроке физической культуры в Перелюбском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Саратовской области провела проверку по факту получения 14-летним подростком телесных повреждений на уроке физкультуры в средней школе имени Рудченко. В результате ведомство выяснило, что травму ребенок получил из-за ненадлежащего контроля со стороны работников школы, сообщает НИА «Самара».

Кроме того, после того как мальчик получил перелом предплечья, работники образовательного учреждения не оказали ему должную медицинскую помощь и не вызвали «скорую». После представления прокуратуры директор получил замечание от администрации района, а также был оштрафован на 10 тыс. рублей.

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