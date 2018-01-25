Хозяина карусели под Рязанью оштрафовали за получившего травмы малыша

Суд города Сасово Рязанской области вынес приговор в отношении директора ООО «Галактика», на карусели которого получил травмы трехлетний малыш. Предприниматель оштрафован на 150 тыс. рублей.

Как уточняет РИА «7 новостей», инцидент произошел осенью 2017 года. Компания разместила в городе передвижной зоопарк. А в качестве дополнительного развлечения для самых маленьких была установлена карусель с машинками. 11 октября одна из них рухнула с платформы. В это время в ней находился ребенок. Мальчик ударился головой о металлическое ограждение.

Как выяснило следствие, предприниматель, гражданин Азербайджана, самостоятельно занимался сборкой аттракциона. Машинки на карусели не были закреплены должным образом. По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».

В середине ноября 2017 года в Сочи сломался экстремальный аттракцион «Квантовый скачок». Инцидент произошел на самых высоких и быстрых в России американских горках. Как сообщили в пресс-службе «Сочи-парка», остановка аттракциона была связана с резким ухудшением погодных условий. Пока аттракцион не работал, некоторые его посетители зависли в креслах вниз головой.