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Отец и сын спрятались в ТЦ и всю ночь катались на аттракционах

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В Барнауле находчивый отец устроил сыну ночь развлечений в ТЦ. Камеры зафиксировали, как папа с сыном веселятся в пустой игровой комнате.

Оплачивать аттракционы отец явно не собирался. Мужчина с мальчиком спрятались в супермаркете и дождались его закрытия. После они пробрались в игровую зону, где опробовали все аттракционы. веселье прервал внезапно вошедший в зал охранник. Но  хитрецы сбежали, прежде чем сторож успел разобраться в ситуации.

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