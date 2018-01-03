Отец и сын спрятались в ТЦ и всю ночь катались на аттракционах

В Барнауле находчивый отец устроил сыну ночь развлечений в ТЦ. Камеры зафиксировали, как папа с сыном веселятся в пустой игровой комнате.

Оплачивать аттракционы отец явно не собирался. Мужчина с мальчиком спрятались в супермаркете и дождались его закрытия. После они пробрались в игровую зону, где опробовали все аттракционы. веселье прервал внезапно вошедший в зал охранник. Но хитрецы сбежали, прежде чем сторож успел разобраться в ситуации.