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Ребенок получил ожоги после прорыва трубы в школе Нижнего Тагила

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Ученица шестого класса получила серьезные ожоги в результате аварии в системе отопления в школе Нижнего Тагила, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел во время перемены в одной из школ города 23 января. В результате прорыва трубы отопления горячий теплоноситель попал на ребенка. Девочку доставили в медицинское учреждение, где диагностировали ожоги спины II степени, сообщает ИА «Ура.ру».

В результате в отношении школы региональной прокуратурой начата проверка. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, когда в образовательном учреждении проводился ремонт систем отопления, а также степень тяжести причиненного ученице вреда здоровью.

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