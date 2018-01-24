Ребенок получил ожоги после прорыва трубы в школе Нижнего Тагила

Ученица шестого класса получила серьезные ожоги в результате аварии в системе отопления в школе Нижнего Тагила, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел во время перемены в одной из школ города 23 января. В результате прорыва трубы отопления горячий теплоноситель попал на ребенка. Девочку доставили в медицинское учреждение, где диагностировали ожоги спины II степени, сообщает ИА «Ура.ру».

В результате в отношении школы региональной прокуратурой начата проверка. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, когда в образовательном учреждении проводился ремонт систем отопления, а также степень тяжести причиненного ученице вреда здоровью.