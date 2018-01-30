Сильные дожди и снег ожидаются в Сочи

Сильный дождь и снег прибудут в город-курорт Сочи сегодня вечером, 30 января, в связи с этим жителям и гостям города рекомендовано принять меры предосторожности, сообщает пресс-служба администрации города.

По прогнозам синоптиков, сегодня вечером, 30 января, в городе ожидаются сильные дожди. В предгорных районах и горных участках дождь перейдет в снег. Скорость ветра возрастет и будет составлять до 18 м/с, сообщают «Кубанские новости».

Подобные погодные условия сохранятся до вечера завтрашнего дня. Во время выпадения осадков возможно налипание снега, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим все службы города переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям курорта рекомендовано не предпринимать в это время попыток выйти в горы.