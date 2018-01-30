Сильный снегопад ожидается в Ярославской области

МЧС и синоптики предупреждают жителей Ярославской области о приходе сильного снегопада в регион, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сегодня вечером, 30 января, в Ярославской области ожидается снегопад. Отмечается, что местами выпадение снега будет сильным. Такие погодные условия сохранятся на протяжении всей ночи и следующего дня, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Во время выпадения осадков возможно налипание снега, вырастает вероятность дорожно-транспортных происшествий, прогнозируется возникновение различных чрезвычайных ситуаций, связанных с погодным явлением.

В связи с этим МЧС предупреждает о возможном сходе снежных глыб и наледи с крыш зданий и просит жителей области быть осторожными и внимательными. Автомобилистов предупреждают о возможных затруднениях на дорогах и просят соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.