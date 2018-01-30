Жителей Липецка предупредили о метели и сильном ветре

Сильный снег и метель ожидаются в Липецке во вторник, 30 января. Соответствующее предупреждение среди жителей региона распространили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 16–19 м/с, что поспособствует обильным осадкам. Температура воздуха составит от –1 до +1 градуса. К вечеру вторника атмосферное давление понизится.

Из-за ухудшения погодных условий липецких водителей просят отказаться от поездок на личном автотранспорте и пересесть на общественный. Пешеходам рекомендуется соблюдать правила безопасности, держаться на расстоянии от любых незакрепленных конструкций, сообщает LipetskMedia.

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