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Больница выплатила 150 тыс. рублей компенсации жене пациента в Якутии

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Больница выплатила 150 тыс. рублей компенсации за некачественное лечение жене пациента в Нерюнгри, Республика Саха, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании с медицинского учреждения компенсации морального вреда за некачественно выполненные медицинские услуги. Суд обязал выплатить жене бывшего пациента больницы компенсацию в виде 150 тыс. рублей, сообщает ИА SakhaNews.

Ранее в прокуратуру с просьбой провести проверку обратилась женщина. Она утверждала, что лечение ее супруга, которое происходило в центральной районной больнице, выполнено некачественно.

Прокуратура удовлетворила просьбу женщины и назначила проверку по данному делу. По результатам проверки было установлено, что сотрудники медицинского учреждения не предоставили супругу заявительницы качественную медицинскую помощь. Также помощь была оказана несвоевременно.

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