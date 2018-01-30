Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад», то есть список российских чиновников, политиков и бизнесменов, которых в Вашингтоне считают «приближенными» к президенту России Владимиру Путину. Появление этого доклада в период проведения президентской избирательной кампании не было случайным. Необоснованно заявляя о вмешательстве нашей страны в президентские выборы в США в ноябре 2016 года, в ходе которых победил столь неудобный многим Дональд Трамп, американская администрация явно вмешивается во внутренние дела России уже без всякого предлога.

Основная причина этого состоит в том, что Москва проводит самостоятельную внешнюю политику, создавая препятствия так называемой гегемонии США. Стоит также заметить и то, что представители Евросоюза поспешили заявить, что публикация «кремлевского списка» не повлечет дополнительных санкций со стороны Брюсселя. При этом президент России Владимир Путин сказал, что ответных мер со стороны Москвы в этой связи пока не предвидится.

Теперь давайте по пунктам.

В «кремлевский доклад» США включили 114 представителей органов законодательной и исполнительной власти РФ и руководителей государственных компаний, а также 96 крупных российских бизнесменов. Этот доклад носит рекомендательный характер, но он передан в конгресс США, настроенный исключительно антироссийски. Именно там уже на законодательном уровне против российских граждан могут быть введены персональные санкции в виде замораживания их банковских счетов, ареста имущества и отказа в выдаче въездных виз.

В дальнейшем американские санкции могут быть распространены на частные и государственные компании, которые и возглавляют лица, попавшие в «кремлевский доклад». Причем в отличие от конгресса любая администрация США может действие американских законов только приостанавливать.

Следует заметить, что список «приближенных» — по версии Вашингтона — к президенту Владимиру Путину составлен во многом по формальным признакам. Так, в него вошли: руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, его заместители — Алексей Громов, Сергей Кириенко, Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков; руководитель протокола президента Владислав Китаев; помощники президента Андрей Белоусов, Лариса Брычева, Владислав Сурков, Игорь Левитин, Владимир Кожин, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Николай Цуканов, Константин Чуйченко, Евгений Школов, Игорь Щеголев, Александр Бедрицкий и т.д.

Более того, в «кремлевский доклад» попал премьер-министр Дмитрий Медведев, с которым бывший президент США Барак Обама осуществлял «перезагрузку» российско-американских отношений. В этот доклад также вошли все его заместители, министры правительства РФ, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова, спикеры Федерального собрания РФ.

Складывается впечатление, что администрация Трампа решила разорвать все контакты с российской стороной на высшем и экспертном уровне. Несомненно, что это крайне близорукое политическое решение, продиктованное в том числе попытками президента Дональда Трампа укрепить свое положение внутри страны. Столь «эклектичный» и при этом объемный список говорит о том, что президент Дональд Трамп пытается возложить на конгресс США всю ответственность за динамику российско-американских отношений, де-факто оставляя всё на совести демократов. Но при этом данный список пока носит «сигнальный» характер, а потому можно сделать вывод о том, что поиск точек для диалога еще ведется.

Правда, всё это происходит на фоне того, что администрация США наперекор Германии и Франции пытается выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранского ядерного кризиса, фактически навязывает Республике Корея собственные системы противоракетной обороны, чем существенно ухудшает китайско-южнокорейские отношения, поставляет современные виды вооружений в места вооруженных конфликтов, обостряя ситуацию, в том числе в Сирии и Донбассе, фактически угрожает КНДР использованием ядерного оружия.

И подобными решениями, публикациями докладов и составлениями списков США сами загоняют себя в политическую изоляцию, причем со стороны не только своих соперников, но и собственных союзников. И «кремлевский доклад» — это только ступенька на этом пути.

Конечно, эмоции вокруг списка вскоре улягутся. И по весьма узкому кругу вопросов диалог между Москвой и Вашингтоном всё же продолжится. Но очевидно, что прорывов на российско-американском треке ждать вряд ли придется.

Автор — эксперт по безопасности, заместитель директора Института стран СНГ

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