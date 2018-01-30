Мясо птицы белгородского производителя отправят в Саудовскую Аравию

Мясо бройлеров ГК «Белая птица» будет поставляться в Саудовскую Аравию. Экспортная программа на 2018 год рассчитана в общей сложности на объем в 13 тыс. т.

Как сообщает ИА «Абирег», речь идет о продукции, сертифицированной по стандарту «халяль». В среднем компания производит в месяц более 300 т натуральных полуфабрикатов, 80 т тушек и 20 т фарша.

В пресс-службе группы компаний пояснили, что емкость российского рынка куриного мяса заполнена, именно поэтому было принято решение расширить международную компанию продаж. Основные импортеры «Белой птицы» — Вьетнам и страны Таможенного союза. Кроме того, есть разрешение на поставку мяса в Европу. В прошлом году компания открыла официальное представительство в Сербии.

Агентство напоминает, что группа компаний «Белая птица» считается одним из крупнейших производителей мяса бройлера в России. Объемы производства — более 220 тыс. т в год.

В декабре 2017 года Россельхознадзор ограничил поставки в Россию живой птицы и яиц из района Ротенбурга (Вюмме) в федеральной земле Нижняя Саксония (Германия).