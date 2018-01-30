Если вспомнить предысторию вопроса, как только в августе был принят закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", очень оживилась наша оппозиционная общественность, которая заявила - это «конец путинского режима», мол, в феврале вскроются все криминальные связи. Именно над этим работает самая секретная финансовая разведка мира. А значит, нашим олигархам дается ровно полгода для того, чтобы сместить Путина. В противном случае - попадание в доклад, санкции и ликвидация собственности.

По мере приближения развязки этой истории запускались разные слухи. Говорили о том, что наши олигархи заносят сотни миллионов долларов американским лоббистам для того, чтобы не попасть в список. Приводили в пример ситуацию с Сулейманом Керимовым. Однако разумные люди всегда понимали: доклады - это пшик вроде очередного "списка Магнитского", очередного доноса, основанного исключительно на слухах, не имеющих доказательств.

Однако все оказалось еще смешнее. Доклад оказался полной бюрократической профанацией, совершенно справедливо названной "телефонным справочником". С тем же успехом можно было взять справочники в Кремле и правительстве, добавить туда топы Forbes и опубликовать. Потому что в докладе, кроме фамилий, нет никакой информации: ни об офшорах, ни о мониторингах, ни о тайных связях. И люди в нем - совершенно разные. По какой логике, каким образом их причисляют к окружению Путина - совершенно неясно.

Возьмем для примера советников президента. За что попал в доклад Владимир Толстой – внук великого русского писателя Льва Николаевича Толстого? Он руководил музеем «Ясная поляна», затем в качестве заслуженного и известного человека стал советником. Владимир Путин видит его раз в году максимум. Безобидный человек, не связанный ни с миллиардами, ни с Крымом, ни с Донбассом.

Советник по интернету и IT-технологиям Герман Клименко тоже попал в список - думаю, косвенно его могли отнести к "русским хакерам" и обвинить во вмешательстве в американские дела. Однако на самом деле Клименко занимается развитием российского интернета. Далее - еще более смешные кандидатуры. Например, омбудсмен по правам детей Анна Кузнецова, жена священника и многодетная мать. Как можно угрожать санкциями этому человеку? Она тоже имеет отношение к Крыму, Донбассу или вмешательству в американские выборы?

Гарри Минх – юрист, представитель президента в Госдуме. Его функции - приносить из Кремля документы и представлять их в Госдуме. Ладно, Борис Титов – известный всероссийский предприниматель, владелец «Абрау-Дюрсо». Но в списке, оказывается, есть друг и соратник Анатолия Чубайса – Михаил Абызов. Человек либерального клана. С тем же успехом можно было бы и самого Чубайса в список внести.

Приводить подобные примеры можно много и долго. Очень много фамилий присутствуют в списке по формальному принципу – просто если человек занимает какую-то высокую должность или миллиардер. Все это говорит о том, что никакой вдумчивой аналитической работы за эти полгода не проводилось. Никакой спецслужбы при написании доклада задействовано не было. Американские чиновники отнеслись ко всему этому формально - должен быть опубликован какой-то доклад, и его собрали, как говорят, "на коленке". На создание такого доклада можно было потратить три дня.

Сейчас начинаются спекуляции, что все это - предупреждение, существуют еще и секретные приложения к докладу. Мне же кажется – доклад свидетельствует о том, что США или не хочет всерьез обострять отношения с Россией, или не может. А на самом деле все вместе: администрация Трампа особо не хочет вступать в экономическую войну. А что касается «не может» - даже если бы они опубликовали серьезный доклад, по большому счету ничего бы не изменилось.

В элитах доклад вызывает смех: на фоне всех ожиданий от американской разведки смешон сам подход.