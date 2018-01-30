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Маршрут зимнего велопарада пройдет вокруг парка «Зарядье»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Маршрут зимнего велопарада в Москве в этом году пройдет вокруг парка «Зарядье». Об этом рассказал куратор проекта по развитию велоспорта в России Let’s bike it! Владимир Кумов.

Мероприятие запланировано на 11 февраля в рамках VI Международного зимнего велоконгресса. Участники заезда проедут от 3-й Фрунзенской улицы до парка «Зарядье», вокруг него и обратно до места старта, сообщает Федеральное агентство новостей. Весенний велопарад в 2018 году перенесли с 27 на 20 мая в связи с подготовкой к ЧМ-2018 по футболу. Всего в этом году в столице пройдут четыре велопарада, как и в 2017-м. Рекордное число участников мероприятия было зафиксировано в мае прошлого года — 40 тыс. человек. Отмечается, что первый зимний велопарад в Москве набрал 3 тыс. участников. Столько же ожидается и в этом году.

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