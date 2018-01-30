Число пострадавших при обрушении в метро Тбилиси выросло до 14

Число пострадавших при обрушении потолка в метро Тбилиси возросло до 14 человек. Лечение пострадавших будет осуществляться за счет мэрии и минздрава. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе.

ЧП произошло утром во вторник, 30 января, на станции «Варкетили». На головы пассажиров упала металлическая конструкция — часть подвесного потолка. В результате инцидента пострадали 14 человек. Как сообщает РЕН ТВ, состояние большинства пострадавших удовлетворительное. Есть несколько человек, состояние которых медики оценивают как среднее тяжелое. В основном люди получили переломы конечностей и сотрясение мозга.

Ранее портал iz.ru сообщал об 11 пострадавших в результате обрушения потолка в грузинском метро.