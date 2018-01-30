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Число пострадавших при обвале потолка в метро Тбилиси возросло до 11

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Фото: РИА Новости
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Как минимум 11 человек получили травмы в результате обвала потолка на станции метро «Варкетили» в Тбилиси, заявил во вторник мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

«Все 11 граждан, получивших различные травмы в результате обвала потолка в метро, доставлены в больницы», — заверил он.

Часть потолка обрушилась на пассажиров тбилисского метро, ожидавших поезд на станции «Варкетили». Движение поездов остановлено, на месте продолжают работать спасатели. 

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