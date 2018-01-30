Инвестор из Кореи построит рыбоперерабатывающий комплекс в Приморье

Инвестор из Кореи профинансирует крупный рыбоперерабатывающий комплекс в Приморье стоимостью $130 млн, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Компания KoreaTrading & IndustriesCo., Ltd. из Южной Кореи планирует построить в Приморском крае большой рыбоперерабатывающий комплекс. Комплекс будет состоять из рыбного порта, терминала для размещения контейнеров, завода по переработке крабового мяса и рыбного филе и логистического центра для транспортировки производимых продуктов, сообщает ИА PrimaMedia.

По предварительным расчетам сумма для реализации проекта составит порядка $130 млн. Президент компании Со Иль Тхэ отметил, что российский партнер найден, им стала крупная компания ООО «Маг-Си Интернешнл».

В данный момент идет работа по выбору места под строительство комплекса. Рассматривается вариант его размещения на мысе Назимова по причине хорошего решения для логистики в виде железнодорожного сообщения.

По словам заместителя генерального директора ООО «Маг-Си Интернешнл» Александра Беличенко, объем производимой продукции должен составлять порядка 400–500 тыс. т в год. Продукция будет реализовываться на территории России и в других странах.

Временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко отметил, что комплекс является важным проектом для края и то, где именно он разместится, будет иметь большое значение. По его мнению, лучшим решением для возведения комплекса является бухта Ракушка в Ольгинском районе.