Прямой эфир

Инвестор из Кореи построит рыбоперерабатывающий комплекс в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инвестор из Кореи профинансирует крупный рыбоперерабатывающий комплекс в Приморье стоимостью $130 млн, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Компания KoreaTrading & IndustriesCo., Ltd. из Южной Кореи планирует построить в Приморском крае большой рыбоперерабатывающий комплекс. Комплекс будет состоять из рыбного порта, терминала для размещения контейнеров, завода по переработке крабового мяса и рыбного филе и логистического центра для транспортировки производимых продуктов, сообщает ИА PrimaMedia.

По предварительным расчетам сумма для реализации проекта составит порядка $130 млн. Президент компании Со Иль Тхэ отметил, что российский партнер найден, им стала крупная компания ООО «Маг-Си Интернешнл».

В данный момент идет работа по выбору места под строительство комплекса. Рассматривается вариант его размещения на мысе Назимова по причине хорошего решения для логистики в виде железнодорожного сообщения.

По словам заместителя генерального директора ООО «Маг-Си Интернешнл» Александра Беличенко, объем производимой продукции должен составлять порядка 400–500 тыс. т в год. Продукция будет реализовываться на территории России и в других странах.

Временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко отметил, что комплекс является важным проектом для края и то, где именно он разместится, будет иметь большое значение. По его мнению, лучшим решением для возведения комплекса является бухта Ракушка в Ольгинском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Завод по производству инулина в Липецкой области шесть лет ищет инвесторов
Крупный яхт-клуб построят во Владивостоке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017