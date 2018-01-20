Завод по производству инулина в Липецкой области шесть лет ищет инвесторов

Проект завода по производству пищевого и медицинского инулина в Данковском районе в Липецкой области уже шесть лет ищет инвесторов, сообщил глава района Валерий Фалеев.

Проект строительства завода по производству пищевого и медицинского инулина находится в состоянии «заморозки» уже шесть лет по причине того, что инвесторы не могут найти более средств на запуск проекта. Проект был приостановлен на старте, когда было обнаружено, что китайское оборудование, которое собирались ставить на производство, устарело, сообщило ИА «Абирег».

Компания «ИстАгро Дон» представила проект в 2012 году, и стоимость его на тот момент составляла 1,2 млрд рублей. Сейчас стоимость проекта увеличилась до 2,664 млрд рублей, что почти в 2,2 раза больше первоначальной стоимости.

В последний раз компания попыталась привлечь для реализации проекта госкорпорацию «Ростех», которая проявляла интерес к производству инулина. Сотрудничество не вышло по причине того, что стороны не смогли договориться о доли каждого в уставном капитале организации.

Исходя из проекта, завод должен был перерабатывать 40 тыс. т топинамбура, и его годовая производительность должна составлять 2 тыс. т пищевого инулина, 750 т фруктоолигосахаридов, 750 т сиропа высокой фруктозы и до 10 тыс. т гранулированных кормов для животноводства.