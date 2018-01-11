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Миллиардер Баффет назвал возможных преемников

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Dennis Van Tine
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Главные претенденты в преемники главы американского холдинга Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета определены в компании.

ТАСС сообщает, что руководитель страхования Berkshire Hathaway Аджит Джейн и глава коммунального бизнеса Грег Абел назначены на только что созданные посты в совете директоров холдинга.

The Wall Street Journal приводит слова самого Баффета: «Они являются теперь двумя ключевыми фигурами в Berkshire в плане наследования». «На месте этих двух человек я бы стремился набраться больше опыта в руководстве всей группой компаний перед тем, как взять бразды правления на себя», — добавил миллиардер. 87-летний Баффет в среду заявил, что у него крепкое здоровье, но очередные 10 лет во главе Berkshire Hathaway будет «слишком долгим сроком».

Ранее стало известно, что Уоррен Баффет предрек «плохой конец» криптовалютам. Летом 2017 года сообщалось, что Баффет пожертвовал на благотворительность $3,17 млрд. Миллиардер перечислил средства Фонду Билла и Мелинды Гейтс.

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