Сенаторы США осмеяли опечатку в приглашении на речь Трампа

Сенаторы осмеяли в соцсетях ошибку, допущенную службами протокола в приглашении американских законодателей на выступление президента США с очередным посланием конгрессу.

Название речи Дональда Трампа звучало как State of the Union («О положении страны»), но напечатано с ошибкой в последней букве — State of the Uniom.

«С нетерпением жду завтрашнего послания State of the Uniom», — написал сенатор Марко Рубио.

В свою очередь, конгрессмен Рол Грихальва съязвил: «Только что получил свое приглашение на послание «О положении страны». Похоже, что за проверку орфографии отвечала Бетси Девос (министр образования США. — Ред.)».

Пригласительные с опечаткой уже отозвали, их перепечатают, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.