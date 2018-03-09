Российские спецназовцы получили дистанционное управление

Российские военные тестируют всепогодную навигационно-управляющую систему для сверхвысотного десантирования. С ее помощью спецназовцы и разведчики смогут, пролетев до 50 км по горизонтали, приземлиться точно в назначенном пункте в любое время суток и при любой погоде. При этом командир получает возможность в реальном времени видеть, где находятся его бойцы, и управлять их полетом. По мнению экспертов, такая система значительно облегчит заброску диверсионно-разведывательных групп в тыл противника.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, завершаются войсковые испытания комплекса навигации и управления, предназначенного для спецназа и разведчиков. Он используется для координации действий разведывательно-диверсионных подразделений при выполнении сверхвысотных прыжков и обеспечивает высокоточное приземление бойцов. Отечественный комплекс в отличие от зарубежных аналогов использует как спутниковую, так и инерциальную (независимую от внешних радиосигналов) систему навигации, что делает его неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы.

При сверхвысотных прыжках бойцы покидают самолет-носитель на высоте 10-11 км, раскрывают парашюты и планируют к намеченному месту посадки. Навигаторы контролируют высоту, скорость, метеоусловия в зоне выброски. Они позволяют парашютистам отслеживать свое местоположение, подсказывают, какие маневры нужно выполнить. Бойцы видят, где находятся их товарищи, а командир может контролировать действия всех подчиненных и, при необходимости, управлять их полетом.

Система состоит из трех основных элементов. На грудь бойца поверх бронежилета крепится блок управления (плоская коробочка размером 15 см на 15 см, массой меньше килограмма). Он обрабатывает всю полетную информацию и выдает указания. На специальном кронштейне на уровне живота находится противоударный планшет - на его экран выводятся навигационные данные, карта местности и подсказки компьютера. Кнопочное управление позволяет работать с планшетом, не снимая перчаток. На случай отказа электроники на еще одном кронштейне крепится компас.

В память системы можно ввести одну основную точку приземления и две запасные. Оборудование совместимо со специальным программным обеспечением, применяемым для планирования операций и контроля за высадкой десанта.

Прыжки с большой высоты с ранним открытием парашюта (High-Altitude/High-Opening – HAHO) стали широко применяться американскими военными во время войны во Вьетнаме. С помощью этой техники десантирования группы спецназовцев скрытно проникали в тыл противника и атаковали коммуникации, командные пункты и базы.

Как рассказал «Известиям» действующий офицер спецназа, сверхвысотные прыжки - один из наиболее эффективных способов заброски разведчиков в глубокий тыл противника. Однако они сопряжены с рядом серьезных трудностей.

– Из-за особенностей современных конфликтов парашюты редко используются для доставки спецназа в район операции, – пояснил собеседник «Известий». – Но если противник располагает развитой системой ПВО, то парашютный десант – единственный способ скрытно и без потерь проникнуть ему в тыл. Самолет-носитель может десантировать отряд, не входя в зону действия вражеских средств ПВО.

По словам офицера, проблема в том, что заброска диверсионно-разведывательных групп осуществляется обычно в ночное время или в плохую погоду, когда легко «заблудиться в небе» и приземлиться не туда.

– Если бойцов разведгруппы раскидает по большой площади, они потратят много времени на поиски друг друга и не смогут вовремя выполнить боевую задачу. Надежные средства навигации и координации действий значительно повышают шансы на успех операции, – отметил он.

Силы специальных операций и спецназ морской пехоты США применяют при сверхвысотных прыжках систему навигации jTrax Navaid, которая использует сигнал GPS. Эти комплексы также поставлялись союзникам США на Ближнем Востоке.