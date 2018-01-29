До 25 увеличилось количество «заминированных» объектов в Москве
Количество «заминированных» объектов в Москве достигло 25. Анонимные звонки поступили в правоохранительные органы столицы в понедельник, 29 января.
Угрозы взрыва объявлены в нескольких столичных больницах, морге и на Московской бирже.
«Кинологи проверяют здания больницы имени Буянова на Бакинской улице, 26; Государственного научного центра колопроктологии на улице Саляма Адиля, 2; Московской биржи в Малом Кисловском переулке, 13», — приводит слова источника в экстренных службах города ТАСС.
Как писал портал iz.ru, 29 января из-за сообщений о минировании были эвакуированы здания Госдумы, департамента образования, департамента труда и соцзащиты, а также семи районных управ.
Позднее поступила информация о «минировании» собора Василия Блаженного на Красной площади.
Также для проверки кинологи были направлены в больницу на юго-западе Москвы, нефрологический центр, морг и центр ритуальных услуг.