До 25 увеличилось количество «заминированных» объектов в Москве

Количество «заминированных» объектов в Москве достигло 25. Анонимные звонки поступили в правоохранительные органы столицы в понедельник, 29 января.

Угрозы взрыва объявлены в нескольких столичных больницах, морге и на Московской бирже.

«Кинологи проверяют здания больницы имени Буянова на Бакинской улице, 26; Государственного научного центра колопроктологии на улице Саляма Адиля, 2; Московской биржи в Малом Кисловском переулке, 13», — приводит слова источника в экстренных службах города ТАСС.

Как писал портал iz.ru, 29 января из-за сообщений о минировании были эвакуированы здания Госдумы, департамента образования, департамента труда и соцзащиты, а также семи районных управ.

Позднее поступила информация о «минировании» собора Василия Блаженного на Красной площади.

Также для проверки кинологи были направлены в больницу на юго-западе Москвы, нефрологический центр, морг и центр ритуальных услуг.