Пенсионерка оплатила коммунальные услуги церкви в Астраханской области

Пенсионерка пожертвовала 100 тыс. рублей на оплату счетов церкви за коммунальные услуги в селе Образцово-Травино в Камызякском районе в Астраханской области.

Женщина, которая пожелала остаться неизвестной, пожертвовала церкви денежные средства в размере 100 тыс. рублей, для того чтобы можно было произвести оплату по счетам за электроэнергию, сообщает «Астрахань 24».

В период морозов отопление помещения происходило посредством электричества, и, когда пришли счета за предоставленную услугу, оказалось, что сумма очень большая и оплатить самостоятельно церковь ее не может.

После неудачной попытки попросить помощи у мецената духовенство церкви приняло решение попросить помощи у прихожан. Тогда в церковь принесла 100 тыс. рублей местная жительница, которая откладывала их с пенсии. Этой суммы хватило на оплату коммунальных услуг.

Церковь в селе построена недавно на денежные средства мецената. Внешние работы полностью завершены, а внутри помещения еще ведутся, также предстоит установить систему отопления. Но для прихожан церковь открыла свои двери и проводит службы.