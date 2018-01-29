Прямой эфир

Пенсионерка оплатила коммунальные услуги церкви в Астраханской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсионерка пожертвовала 100 тыс. рублей на оплату счетов церкви за коммунальные услуги в селе Образцово-Травино в Камызякском районе в Астраханской области.

Женщина, которая пожелала остаться неизвестной, пожертвовала церкви денежные средства в размере 100 тыс. рублей, для того чтобы можно было произвести оплату по счетам за электроэнергию, сообщает «Астрахань 24».

В период морозов отопление помещения происходило посредством электричества, и, когда пришли счета за предоставленную услугу, оказалось, что сумма очень большая и оплатить самостоятельно церковь ее не может.

После неудачной попытки попросить помощи у мецената духовенство церкви приняло решение попросить помощи у прихожан. Тогда в церковь принесла 100 тыс. рублей местная жительница, которая откладывала их с пенсии. Этой суммы хватило на оплату коммунальных услуг.

Церковь в селе построена недавно на денежные средства мецената. Внешние работы полностью завершены, а внутри помещения еще ведутся, также предстоит установить систему отопления. Но для прихожан церковь открыла свои двери и проводит службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аноним пожертвовала 100 тыс. рублей бездомным животным в Тамбове
Забег в поддержку онкобольных детей пройдет в Ижевске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017