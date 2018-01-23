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Забег в поддержку онкобольных детей пройдет в Ижевске

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Благотворительный забег детей на лыжах и без в поддержку онкобольных Run4Childrenizh состоится в парке Кирова в Ижевске 27 января с 11:00 до 14:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Принять участие в благотворительном забеге могут все желающие, для этого достаточно перечислить регистрационный членский взнос. Для тех, у кого нет собственного снаряжения, организаторы предлагают прокат лыж, который необходимо самостоятельно забронировать, сообщает ИА «Сусанин».

Благодаря забегу организаторы планируют создать резервный фонд, чтобы помочь онкобольным детям из Удмуртии получить срочные исследования. Осенью благотворительное мероприятие уже проходило в Ижевске. Тогда удалось собрать достаточно средств, чтобы оплатить четыре эмиссионно-позитронных томографии в центре детской гематологии.

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