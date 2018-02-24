Пятый ряд партера. На ней джинсы и темная кофта. Сидит в позе двоечника, сползающего по стулу под парту. Но ей не 14. На вид ей лет 40. В руках смартфон. Листает ленту популярной соцсети. В это время на сцене оркестр исполняет «Времена года в Буэнос-Айресе».

Она убирает телефон, только когда зал начинает аплодировать. Кладет его на колени и... затыкает пальцами уши. Такого в консерватории я еще не видела. В момент, когда ее смартфон начал издавать щелчки (фото музыкантов на память!), у рядом сидящей дамы не выдержали нервы и она зашипела: «Прекратите!». После антракта, к удовлетворению, полагаю, многих, кто сидел вблизи, в том числе и моему, женщина со смартфоном на свое место не вернулась, и можно было снова наслаждаться виртуозным исполнением.

Есть ощущение, что за порядком в концертном зале должны следить специальные люди. Но это не всегда возможно, потому хотелось бы напомнить о том, как мы сами можем сделать пребывание на мероприятии комфортным.

От нас требуется малость. Соблюдать этикет и не нарушать правила, о которых сообщается перед концертом.

Почему запрещают пользоваться мобильным телефоном? Этот запрет не только про то, что нельзя во время концерта кому-либо звонить или отвечать. Даже если вы просто ведете переписку в мессенджере, светящийся дисплей отвлекает рядом сидящих от происходящего на сцене. Если уж по какой-то причине вы не можете на время концерта оставить мобильный в сумке (вдруг ваш возлюбленный ревнив), то сидите и не отсвечивайте. Сделайте так, чтобы дисплей остался для окружающих незаметен.

Жевать конфеты, шурша предварительно фантиком, тоже моветон. Знаете, был такой австрийский композитор и дирижер Густав Малер (на рубеже XIX–XX веков возглавлял Венскую оперу. — «Известия»). Он в свое время совершил революцию в оперном мире. До этого в опере пили и ели, играли в карты. А на сцене в это время, например, «Дон Жуан» Моцарта. И всё это при включенном свете. Малер начал свет приглушать, а пить и есть запретил вовсе. И правильно. Это можно сделать в любом кабаке. Но опера нам не кабак. И консерватория тоже.

Какие еще правила важно соблюдать, чтобы не испортить эстетического удовольствия ни себе, ни людям. Быть поосторожнее с парфюмом. Капли достаточно. Не то ваше благоухание будет громче музыки. Проходить на свое место лицом к сидящим. А тем, кто сидит, особенно тем, у кого ноги длинные, желательно привстать и не вынуждать проходящих непривычно изгибаться. Какую банальность автор пишет, подумает сейчас кто-нибудь. Банальность, согласна. Одного только не пойму, почему эту банальность многие никак не усвоят.

Когда концерт окончен и солист вышел на поклоны, неправильно нестись сломя голову занимать очередь в гардероб. Это невежливо по отношению к артистам!

А во время антракта невежливо по отношению ко всем остальным подолгу сидеть за столиком. Количество столов ограничено и время антракта тоже. Потому буфет консерватории и театра не для посиделок. Выпили кофе или бокал игристого, съели бутерброд или пирожное и освобождаем место другим.

Глубокий реверанс дамам, которые приносят с собой сменную обувь и сидят в зале в аккуратных туфельках, а не в сапогах. Если вы из таких дам, то вы знаете, какую радость ваш внешний вид доставляет сотрудникам учреждения. Ведь это дань уважения к действу.

Отдельно хочется сказать про то, как, согласно правилам этикета, нужно раздеваться и одеваться в гардеробе. Это особенно актуально в зимнее время. Итак, сначала расстегиваем шубу/пальто, потом переобуваемся и только после этого снимаем верхнюю одежду. Будем уходить, порядок такой: надеваем шубу, переобуваемся, застегиваем верхнюю одежду. Почему так? Чтобы не устраивать стриптиз. Невозможно сменить обувь, не нагнувшись. Даже если вы расположились на канапе. А у вас, возможно, декольте или элементарно может что-то задраться. Его Величество Этикет продумал все до мелочей.

В театрах правила такие же. Поговорим о кино. Один известный психолог, не буду называть имя, говорил: «Я в кинотеатры не хожу, там люди часто ведут себя как мартышки». Я в кинотеатры хожу редко, но несколько раз, да, было именно так. Запах пива, нескончаемый хруст попкорна, лопающиеся шары жевательной резинки. Непередаваемые ощущения! Однажды я даже видела, как молодой человек закинул ноги на спинку сиденья перед ним. В этот момент всегда возникает вопрос, делать или нет замечание. По моему убеждению, да. Деликатно и по-доброму. Иначе, в этом я тоже убеждена, невежа никогда не поймет, что ведет себя некорректно. Ведь все эти люди с попкорном и пивом — отнюдь не бунтари-подростки. Это часто взрослые тети и дяди. Потому уверенности в том, что они просто так, сами завтра начнут вести себя уважительно по отношению к другим, практически нет. Люди, как правило, не догадываются о том, что неприятны. А ведь главный принцип этикета отнюдь не в том, чтобы знать, как выглядит вилка для рыбы и ложка для авокадо. Главный принцип этой великой и так необходимой сейчас обществу науки в том, чтобы быть человеком, который не доставляет неудобств другим.

Автор — международный эксперт по протоколу и этикету

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