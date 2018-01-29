Россия обогнала США в производстве дронов

Россия обгоняет США в области производства беспилотных боевых систем. Сравнение провели в американском издании Defence One.

Особое внимание уделили дронам «Элиста», «Застава» и «Форпост». Эти беспилотники намного меньше и дешевле американских аналогов. Среди ударных БПЛА выделяется российский «Орион».

Автор статьи отмечает большую продолжительность полета.

Российские системы для разминирования хорошо себя проявили в Сирии. Среди таких комплексов: «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера».