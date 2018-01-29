Эксперты дали рекомендации по выбору бюджетного смартфона

Специалисты подготовили рекомендации для россиян, призванные помочь российским потребителям в выборе недорогого смартфона достойного качества.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», эксперты советуют уделить внимание китайским устройствам. По словам специалистов, подходящие варианты можно найти у таких брендов как ZTE, Huawei, Xiaоmi, Meizu, OnePlus и Asus. На хорошую камеру можно рассчитывать во флагманах от Huawei и OnePlus.

При наличии у смартфона Full HD процессоры Qualcomm Snapdragon шестой серии способны обеспечить высокий уровень производительности.

Отмечается, что если бюджет покупателя не превышает 10 тыс. рублей, удачной покупкой станут Xiaomi Redmi Note 5A, Redmi 4X или Meizu m5c.

Ранее портал iz.ru писал, что в сети появились фотографии передней части смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+. Дизайн нового гаджета мало отличается от предыдущей модели.