Эксперты назвали самый продаваемый смартфон в мире

Самым продаваемым в мире смартфоном стал iPhone X. Компания Apple в четвертом квартале 2017 года поставила в продажу 29 млн гаджетов. Результаты исследований опубликованы на сайте независимой аналитической компании Canalys.

В конце ноября и в декабре прошлого года Apple достигла огромного роста производства смартфонов.

Благодаря этому компания, по словам эксперта Бэна Стэнтона, не только удовлетворила спрос на свой флагманский продукт, но к концу последнего квартала даже увеличила его.

Популярность новой модели iPhone объясняется, по мнению аналитиков, двумя причинами: при покупке легко было оформить кредит, а также была запущена программа по обмену устаревших смартфонов на iPhone X. Таким образом владельцы старых устройств могли получить скидку на флагманский телефон.

Следует отметить, что в Apple пока официально не объявили об итогах квартальных продаж, сообщает телеканал «360».

Напомним, 9 февраля начнутся продажи «умной» колонки HomePod от Apple.