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Авиация приостановила поиска корабля «Восток»

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Авиация приостановила поиски корабля «Восток» до 29 января. Из-за ухудшения видимости самолеты Бе-200 вернулись на базу. Спасательные суда все еще остаются в море и будут вести поиски ночью. В поисковой операции задействованы 106 человек и восемь единиц техники. Накануне в районе пропажи судна обнаружили два плота. Людей на плотах не было. Зону поисков в Японском море расширили. Спасатели обследовали свыше 22 тыс. кв. км акватории. В операции участвует судно Сахалинского пароходства «Кунашир». Задействованы два самолета Бе-200 МЧС России. К поискам в море подключились также спасатели из Красноярска.

На месте два корабля, в том числе морской буксир. Рыболовное судно «Восток» ищут уже четвертые сутки. Поиски сильно осложняет погода, в море шторм — обещают, что он стихнет. «Восток» возвращался в Россию из Южной Кореи. На борту находились 20 членов экипажа. Аварийный радиобуй сработал в 200 км от мыса Гамова. За два часа до этого команда выходила на связь, все было в порядке.

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