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«Тимошенко» выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Колумбии

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Фото: REUTERS/Jaime Saldarriaga
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Бывший лидер повстанческих Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко выдвинет свою кандидатуру на выборах президента страны.

Выборы состоятся в мае 2018 года, Лондоньо намерен пойти на них от партии «Общая революционная альтернативная сила», сообщает канал Univision.

Изначально РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение «Новой Колумбии» — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тыс. бойцов.

Ранее в январе 10 человек погибли при крушении военного вертолета Ми-17 на севере Колумбии. ЧП произошло вблизи города Сеговия.

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