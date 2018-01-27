Московское «Динамо» обыграло уфимский «Урал» в пяти сетах

Волейболисты московского «Динамо» обыграли уфимский клуб «Урал» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в субботу, 27 января, со счетом 3–2 (21:25, 25:23, 13:25, 25:20, 15:8) в пользу москвичей.

Таким образом, «Динамо» одержало четырнадцатую победу в 21 матче. «Урал» проиграл в девятый раз.

В следующем туре «Урал» встретится в Казани с «Зенитом» 3 февраля. «Динамо» 4 февраля сыграет на выезде с кемеровским «Кузбассом».

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