Прямой эфир

Российские волейболистки не доиграли матч, потому что опаздывали на поезд

0
Фото: ТАСС/Роман Кручинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Матч третьего тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги не был доигран, потому что одна из команд опаздывала на поезд. Об этом сообщают «Брянские новости».

Встреча проходила между командами «Брянск» и «Гатчинка» (Ленинградская область). При счете 2:2 в серии, предстояло сыграть тай-брейк, однако волейболистки «Гатчины» не вышли на площадку и покинули стадион, так как опаздывали на поезд.

Команде засчитали техническое поражение.

По словам представителей команды из Ленинградской области, спортсменки вынуждены были прервать матч, так как поезд ходит раз в сутки.

Благодаря полученным очкам брянская команда закрепилась на третьей строчке в турнирной таблице. «Гатчинка» с 7 баллами расположилась следом на четвертой строчке.

Ранее портал iz.ru сообщил, что волейболисты казанского «Зенита» впервые выиграли клубный чемпионат мира, обыграв в финале итальянскую «Чивитанову» со счетом 3:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волейболистки казанского «Динамо» выиграли Кубок России
Волейболисты «Динамо» проиграли «Шомону» в матче Лиги чемпионов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017