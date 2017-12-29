Российские волейболистки не доиграли матч, потому что опаздывали на поезд

Матч третьего тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги не был доигран, потому что одна из команд опаздывала на поезд. Об этом сообщают «Брянские новости».

Встреча проходила между командами «Брянск» и «Гатчинка» (Ленинградская область). При счете 2:2 в серии, предстояло сыграть тай-брейк, однако волейболистки «Гатчины» не вышли на площадку и покинули стадион, так как опаздывали на поезд.

Команде засчитали техническое поражение.

По словам представителей команды из Ленинградской области, спортсменки вынуждены были прервать матч, так как поезд ходит раз в сутки.

Благодаря полученным очкам брянская команда закрепилась на третьей строчке в турнирной таблице. «Гатчинка» с 7 баллами расположилась следом на четвертой строчке.

Ранее портал iz.ru сообщил, что волейболисты казанского «Зенита» впервые выиграли клубный чемпионат мира, обыграв в финале итальянскую «Чивитанову» со счетом 3:0.