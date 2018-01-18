Женскую сборную России по волейболу возглавил Вадим Панков

Новым главным тренером женской сборной России по волейболу назначен наставник подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Вадим Панков, заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Решение о назначении Панкова было принято на президиуме ВФВ в четверг. Президиум выбирал между двумя кандидатами — Панковым и тренером казанского «Динамо» Ришатом Гилязутдиновым, сообщает «РИА Новости».

«Я хочу сказать, что оба кандидата заслуживали самых лучших слов. После долгих прений и диалогов приняли решение назначить Панкова. Точный план подготовки сборной еще не составлен. Помогать [Панкову] останется тот же тренерский штаб. Подписали контракт с Панковым на два года», — сказал Шевченко.

Напомним, пост главного тренера женской волейбольной команды России стал вакантным в ноябре, когда был отправлен в отставку Константин Ушаков.

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