Угроза взрыва на Курском вокзале в Москве не подтвердилась

Сообщения о минировании Курского вокзала в Москве оказались ложными. Об этом сообщили в столичных экстренных службах.

Из здания вокзала были эвакуированы порядка 700 пассажиров и сотрудников.

«Кинологи не нашли на территории вокзала взрывных устройств и других подозрительных предметов. Угроза не подтвердилась», –– приводит ТАСС сообщение.

27 января также поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале столицы. Информация также не подтвердилась.

Массовые звонки о минировании зданий по всей России начались 11 сентября 2017 года. С того времени из-за телефонных террористов были эвакуированы 2,6 млн человек из 4 тыс. объектов. После этого Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Теперь за ложные сообщения о подготовке терактов предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

23 января начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных сообщил, что с начала 2018 года в стране произошел значительный спад сообщений о ложных минированиях.