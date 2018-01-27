Грабитель украл деньги и рассыпал их в Иркутской области

Грабитель украл кассовый аппарат с деньгами и рассыпал их в Иркутской области, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел в четверг, 25 января, в поселке Зима. В один из магазинов ворвался грабитель, схватил кассовый аппарат и попытался уйти, сообщает ИА IrkutskMedia.

Но уже в дверном проеме он споткнулся, выронил на пол украденный аппарат и из-за этого рассыпал деньги. Собрал сколько успел и спешно покинул место преступления

Сотрудники вневедомственной охраны приехали по вызову на место происшествия в районе 22:00. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в подъезде одного из домов. Им оказался мужчина 36 лет, местный житель.