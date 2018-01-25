Соседка обокрала пенсионерку в Тульской области

Соседка обокрала пенсионерку у нее дома в городе Плавск Тульской области, сообщила пресс-служба управления МВД России по области.

В отделение полиции с заявлением обратилась 79-летняя жительница города, которая утверждала, что у нее украли денежные средства. По предварительным данным следствия, подозреваемая пришла к потерпевшей в квартиру и, когда хозяйка не видела, забрала денежную сумму в размере 12 тыс. рублей, сообщило ИА «Тульские новости».

В ходе работы правоохранительные органы установили личность и задержали предполагаемую злоумышленницу. Ею оказалась 36-летняя ранее судимая соседка пенсионерки, которая нигде не работает. Задержанная в преступном деянии созналась. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.