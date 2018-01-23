Мастерскую по ремонту компьютеров ограбили в Оренбургской области

Мастерскую по ремонту оргтехники и компьютеров ограбили через форточку в городе Орске в Оренбургской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

В правоохранительные органы обратился житель Орска с заявлением о том, что у него из мастерской были украдены семь ноутбуков, два мобильных телефона и фотоаппарат, сообщило РИА «Оренбуржье».

В ходе осмотра места преступления следственными органами было установлено, что злоумышленник проник в помещение через открытую форточку, предварительно распилив решетку, которая была установлена на окне.

В ходе проведения следственно-разыскных работ подозреваемый был задержан. Им оказался имеющий непогашенную судимость мужчина 1990 года рождения, местный житель, безработный.

При проведении допроса подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, что спрятал украденное недалеко от места преступления в заброшенной комнате одного из зданий. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с проникновением в помещение». По представленной статье максимальное наказание составляет до 5 лет лишения свободы.