Полиция арестовала мужчину за угрозы в адрес премьера Канады в Twitter

Канадская полиция арестовала мужчину, который через сообщения в Twitter угрожал премьер-министру страны Джастину Трюдо и главе провинции Альберта Рейчел Нотли.

Об этом сообщает телеканал CBC.

По его данным, житель Альберты Орион Ратли был арестован 19 января, позже ему предъявили обвинения в распространении угроз через соцсети.

Отмечается, что до суда мужчина был отпущен на свободу при данном обязательстве не контактировать с Трюдо и Нотли, а также не пользоваться соцсетями.

Судебные слушания по этому делу назначены на 8 февраля и пройдут в городе Ледак.

В конце декабря портал iz.ru писал, что письма с угрозами получили синагоги в разных регионах Канады. Во многих посланиях изображаются нацистские символы. Адресатами угроз стали иудейские храмы в Монреале, Торонто, Кингстоне, Гамильтоне, Эдмонтоне.