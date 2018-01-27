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Полиция арестовала мужчину за угрозы в адрес премьера Канады в Twitter

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Фото: Global Look Press/Libaodong/ZUMAPRESS
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Канадская полиция арестовала мужчину, который через сообщения в Twitter угрожал премьер-министру страны Джастину Трюдо и главе провинции Альберта Рейчел Нотли.

Об этом сообщает телеканал CBC.

По его данным, житель Альберты Орион Ратли был арестован 19 января, позже ему предъявили обвинения в распространении угроз через соцсети.

Отмечается, что до суда мужчина был отпущен на свободу при данном обязательстве не контактировать с Трюдо и Нотли, а также не пользоваться соцсетями.

Судебные слушания по этому делу назначены на 8 февраля и пройдут в городе Ледак.

В конце декабря портал iz.ru писал, что письма с угрозами получили синагоги в разных регионах Канады. Во многих посланиях изображаются нацистские символы. Адресатами угроз стали иудейские храмы в Монреале, Торонто, Кингстоне, Гамильтоне, Эдмонтоне.

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