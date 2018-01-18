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Канадец разыграл полицейских слепленным из снега автомобилем

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Житель Канады разыграл полицейский патруль, вылепив из снега автомобиль в натуральную величину на обочине дороги. Об этом сообщил сайт BuzzFeed.

Снежный автомобиль был «припаркован» в неположенном месте, чем и привлек внимание полицейских. Когда же те разобрались в ситуации, то оценили чувство юмора «скульптора» и составили автору записку: «Вы сделали наш вечер!», сообщает телеканал «360».

Шутником оказался 33-летний житель Монреале Симон Лаприс. Идея слепить снежную фигуру в натуральную величину посетила его после сильного снегопада. Изначально он планировал разыграть уборщиков, но полицейские попытались выписать штраф владельцу несуществующего транспорта. Симон отметил, что был удивлен такому к себе вниманию и признался, что увлекается дизайном, а машину решил вылепить, чтобы повеселиться.

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