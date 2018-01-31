ГОСТ предпишет надевать детские спасательные жилеты за минуту

Детский спасательный жилет должен быть изготовлен так, чтобы ребенок мог самостоятельно надеть его максимум за одну минуту. Это требование включено в проект нового ГОСТа. Документ разработали Рособоронстандарт и Минпромторг по поручению вице-премьера Ольги Голодец. ГОСТ на детские спасательные жилеты появится впервые. Он будет учитывать физиологические особенности детей. По словам экспертов, летние лагеря не успеют закупить новые жилеты к этому сезону, даже если стандарт примут в ближайшее время.

ГОСТ на детские спасательные жилеты уже разработан (документ есть в распоряжении «Известий»), планируется, что он будет введен в действие с 15 мая 2018 года. В нем сказано, что жилет должен надеваться не более чем за одну минуту. Изделие должно быть изготовлено так, чтобы с этой задачей ребенок мог справиться самостоятельно после короткого инструктажа даже в условиях плохой освещенности, холода или высокой влажности. Международная конвенция по спасению человеческой жизни на море содержит аналогичное требование к жилетам. В РФ нормативов по времени их надевания не существует.

Новый ГОСТ учитывает физиологию детей — жилеты не могут быть громоздкими, мешать движениям и дыханию. Вместе с тем они должны надежно крепиться на теле — для этого предусмотрены паховые стропы. Изготавливать их будут из несшитого пенополиэтилена (эластичный полупрозрачный материал с характерной волнистостью поверхности и хрупкими ячейками. — «Известия»). Жилеты должны быть яркого сигнального цвета, иметь подъемную петлю.

Как пояснила «Известиям» член Координационного совета при правительстве РФ по развитию детского туризма Антонина Цицулина, разработать ГОСТ на детские спасжилеты было поручено после трагедии на Сямозере летом 2016 года, когда утонули 14 школьников. Утвердить стандарты к летнему сезону 2018 года Минпромторгу поручила Ольга Голодец.

В министерстве «Известиям» рассказали, что сейчас в России действует общий ГОСТ на спасжилеты (без деления на детские и взрослые), который разработали еще в 1979 году. В нем есть только общие характеристики изделия: наполнитель из трудновоспламеняемого материала, наличие в комплекте полосок световозвращающей ткани, свистка и электроогня. Нормативы описаны для двух типовых размеров: людей массой тела до 35 кг и свыше 35 кг.

В Росстандарте «Известиям» подтвердили, что подготовлена первая редакция ГОСТа на детские спасжилеты. Как пояснили в агентстве, национальные стандарты становятся обязательными, если их включают в техрегламент или единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, либо утверждают какими-либо ведомственными актами. В случае с жилетами наиболее вероятен последний вариант.

— Проект стандарта уже прошел процедуру публичного обсуждения и в настоящий момент дорабатывается, — отметили в Росстандарте.

В агентстве добавили, что сделают всё от себя зависящее, чтобы «выполнить взятые обязательства в работе над стандартом».

Директор одного из детских лагерей в Карелии Юрий Бабинцев рассказал «Известиям», что прописанное в новом ГОСТе требование по скорости надевания жилета актуально для пассажиров морских и речных судов на случай крушения. И по сегодняшнему опыту минута — это минимальное время, за которое дети могут сами правильно закрепить его. Что касается активного туризма, здесь скорость вообще не важна, так как жилеты надеваются на суше перед началом путешествия.

Эксперт отметил, что производители практически не ориентируются на существующий ГОСТ.

— Эти жилеты были разработаны для спасения людей на море. Они непригодны для рек — не защищают спину человека от возможных ударов о дно и камни, стесняют движения, имеют неудачные крепления, их сложно надевать, — пояснил он.

Новый ГОСТ должен предусмотреть несколько модификаций жилетов — для разных типов туризма, считает Юрий Бабинцев. И торопиться с его принятием ни в коем случае нельзя — лучше тщательно проработать все нюансы.

Замдиректора туроператора детского отдыха «СНП» Николай Пузарин опасается, что лагеря и турсекции вряд ли успеют приобрести соответствующие ГОСТу жилеты к началу летнего сезона.

— Это очень короткий срок. Ведь их нужно сначала изготовить и выставить на продажу. По-хорошему, это займет около года, — отметил он.

Во всероссийском детском центре «Орленок» сообщили, что рекомендации по использованию спасательных жилетов им присылает госинспекция по маломерным судам МЧС (ГИМС МЧС). Она не указывает, что они обязательно должны быть сделаны по действующему ГОСТу.

В июне 2016 года на Сямозере в Карелии утонули 14 школьников, отдыхавших в летнем лагере. Администрация лагеря проигнорировала требования безопасности несколько раз: группа взяла с собой меньше жилетов, чем необходимо, и не зарегистрировалась в МЧС, а также вышла на воду при ухудшающейся погоде.