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ЦИК потребовала от Гордон объяснить слова о выборах как о «фарсе и шоу»

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Глава ЦИК Элла Памфилова потребовала, чтобы журналистка и правозащитница Екатерина Гордон объяснила слова о «фарсе и шоу», которыми она пояснила свое нежелание участвовать в президентских выборах.

Гордон заявила о снятии своей кандидатуры с выборов президента России в пятницу, 26 января, после того, как собрала свыше 105 тыс. подписей.

«Гордон говорит, что не хочет быть участником фарса и не хочет быть участником шоу... Странно, до этого она участвовала, никаких препятствий не было, подписи собрала...» — цитирует «РИА Новости» комментарий главы ЦИК.

25 января Гордон выдвинула свою кандидатуру от партии «Добрых дел», отстаивающей интересы защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров. Журналистка вступает в предвыборную кампанию под лозунгом «Гордон за баб». Акцент, по ее словам, будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

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