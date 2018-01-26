Число отравившихся в гимназии Хабаровска возросло до 70

Число обратившихся к врачам с симптомами отравления учеников гимназии № 3 имени М.Ф. Панькова в Хабаровске увеличилось до 70, сообщает городское управление управление здравоохранения.

Ранее региональный Роспотребнадзор сообщал о девяти заболевших.

«По предварительным данным, по последней информации, которой я располагаю по гимназии № 3, в поликлиники обратились либо врачей вызывали с рвотой и болями в животе в целом около 70 человек, двоих госпитализировали», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что детей в тяжелом состоянии нет, у большинства оно удовлетворительное. Медики предполагают, что причиной недомогания стала вирусная кишечная инфекция.

Учебное заведение закрыли на пятидневный карантин.

Начато расследование в отношении учебного заведения и предприятия, которое занималось организацией питания гимназистов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что для российских школ подготовили программу «Фрукты и овощи в каждой школе». Предполагается, что учащимся будут ежедневно выдавать по фрукту или овощу, чтобы восполнить дефицит потребления клетчатки.