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Почти 140 школьников отравились на юге Индии

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Фото: Global Look Press/Ajith Perera
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По меньшей мере 136 школьников были отправлены в больницы индийского штата в результате острого пищевого отравления.

Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную администрацию, все пострадавшие являются учениками младших классов. «Состояние детей стабильно. Двадцать из них уже выписаны. Сейчас в больнице проходят лечение 116 школьников», — сообщили местные власти.

Ранее портал iz.ru писал, что после массового отравления учеников была закрыта школа в Мурманске. 

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