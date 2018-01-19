Почти 140 школьников отравились на юге Индии

По меньшей мере 136 школьников были отправлены в больницы индийского штата в результате острого пищевого отравления.

Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную администрацию, все пострадавшие являются учениками младших классов. «Состояние детей стабильно. Двадцать из них уже выписаны. Сейчас в больнице проходят лечение 116 школьников», — сообщили местные власти.

Ранее портал iz.ru писал, что после массового отравления учеников была закрыта школа в Мурманске.