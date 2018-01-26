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Девять детей отравились в одной из гимназий Хабаровска

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Вспышка острой кишечной инфекцией произошла в одной из школ Хабаровска, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Инцидент произошел в гимназии № 3 имени М.Ф. Панькова. Один ребенок госпитализирован, еще восемь находятся на амбулаторном лечении.

Начато расследование в отношении учебного заведения и фирмы, которая занималась организацией питания гимназистов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России подготовили программу «Фрукты и овощи в каждой школе». Предполагается, что учащимся будут ежедневно выдавать по яблоку либо другому фрукту или овощу, чтобы восполнить дефицит потребления свежей растительной пищи.

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