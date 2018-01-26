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Двухпутный тоннель построили на Кожуховской линии московского метро

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Строительство двухпутного тоннеля до станции «Юго-Восточная» завершилось на Кожуховской линии Московского метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина.

По его словам, тоннелепроходческий комплекс Herrenknecht S-956 закончил строительство двухпутного тоннеля между переходной камерой за станцией «Косино» и станцией «Юго-Восточная».

Хуснуллин пояснил, что тоннелепроходческие щиты большого диаметра позволяют строить двухпутные тоннели, в которых пассажирские платформы находятся по бокам, а поезда курсируют в одном тоннеле в разных направлениях.

По словам заммэра, строительство метро по этой технологии позволяет экономить до 30% по сравнению с традиционными проектами.

В Стройкомплексе напомнили, что Кожуховская линия метро протянется от станции метро «Нижегородская» до «Некрасовки». На ней расположатся восемь станций: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

В середине января в Мосгорнаследии сообщили, что три станции московского метро признали памятниками архитектуры. Речь идет о станциях «Белорусская», «Киевская» и «Комсомольская» Кольцевой линии.

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