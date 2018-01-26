Компания Arianespace объявила о потере связи с ракетой-носителем Ariane 5. Об этом пишет портал Spaceflight Now.

Ракета стартовала в четверг, 25 января, с космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск произошел в 19:20 по местному времени (01:20 мск). На борту находились два спутника связи SES 14 и Al Yah 3.

По словам главы Arianespace Стефана Израэля, контакт был потерян после включения двигателя второй ступени.

Сейчас судьба спутников остается неизвестной.

Как писал портал iz.ru 8 января, ракету-носитель Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma отправила в космос американская компания SpaceX. Пуск состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал. После запуска связь со спутником была потеряна.