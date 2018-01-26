Прямой эфир

Arianespace объявила о потере связи с ракетой-носителем Ariane 5

0
Фото: Global Look Press/Stephane Corvaja/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Arianespace объявила о потере связи с ракетой-носителем Ariane 5. Об этом пишет портал Spaceflight Now.

Ракета стартовала в четверг, 25 января, с космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск произошел в 19:20 по местному времени (01:20 мск). На борту находились два спутника связи SES 14 и Al Yah 3.

По словам главы Arianespace Стефана Израэля, контакт был потерян после включения двигателя второй ступени.

Сейчас судьба спутников остается неизвестной.

Как писал портал iz.ru 8 января, ракету-носитель Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma отправила в космос американская компания SpaceX. Пуск состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал. После запуска связь со спутником была потеряна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индия успешно вывела на орбиту 31 спутник
В США отложили запуск ракеты Atlas V с военным спутником

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017