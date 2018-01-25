Путин заявил о необходимости создать гражданскую версию Ту-160

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать в России гражданскую версию сверхзвукового стратегического самолета Ту-160.

Такую идею глава государства высказал во время посещения летного испытания обновленного сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дeйнeкин» в Казани.

«Нужно сделать гражданскую версию… Сейчас крупные компании появились, которые его (гражданский Ту-160. — Ред.) могли бы использовать. У нас территория колоссальная. Из Калининграда до Владивостока... Быстрее долететь до Нью-Йорка, чем до Владивостока», — отметил Путин.

Ту-160 — самый крупный и самый мощный военный сверхзвуковой самолет, способный преодолевать расстояние более 12 тыс. км на одной заправке. Продемонстрированный президенту обновленный Ту-160 с индексом М2 будет серийно производиться на Казанском авиазаводе в 2020–2021 годах.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что первый испытательный полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 «Белый лебедь» состоится в феврале 2018 года.