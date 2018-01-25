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Три российских сайта попали в топ-100 самых популярных в мире

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Три российских интернет-ресурса вошли в сотню самых популярных сайтов в мире по итогам 2017 года. Об этом свидетельствует исследование Similar Web.

Абсолютным лидером по числу уникальных посетителей в прошлом году стал google.com, который посетили почти 27 млрд пользователей. Как поясняет РБК, этот показатель превышает население Земли, поскольку число уникальных посетители рассчитывается за месяц и складывается в итоговый годовой показатель. Также отдельно учитываются посетители с ПК и мобильных устройств.

На втором месте расположился YouTube, у которого 22,9 млрд уникальных посетителей.

Третьей стала соцсеть Facebook с показателем в 21,865 млрд пользователей.

В топ-20 самых популярных также попали площадки электронной торговли, онлайн-энциклопедия, несколько китайских сервисов и три порносайта.

На 61-м месте оказался российская соцсеть «ВКонтакте» (vk.com)

Основной портал холдинга Mail.Ru Group (mail.ru) разместился на 68-м месте. Российский поисковик Yandex.ru занял 82-е место.

Еще несколько русскоязычных сайтов попали в мировой топ-500.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сервис «Яндекс.Такси» учредил дочернюю компанию «Яндекс.Еда» с целью объединить бизнесы по доставке еды.

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