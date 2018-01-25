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Доступ к оппозиционному сайту ограничили в Белоруссии

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Фото: charter97.org
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Доступ к интернет-ресурсу «Хартия-97» ограничили власти Белоруссии, согласно решению министерства информации Белоруссии, принятому 24 ноября, доступ ограничен за распространение запрещенной законом о СМИ информации.

Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг. «Данное решение принято в связи с размещением на ресурсе информации, распространение которой запрещено статьей 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

«Хартия-97» — один из популярных оппозиционных новостных сайтов в республике.

В феврале-марте минувшего года в разных городах Белоруссии прошли акции против декрета «о налоге с тунеядцев». По информации правозащитников, свыше 200 человек задерживались с начала марта из-за протестных акций. 

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