Любовь британцев к сэндвичам наносит ущерб окружающей среде

Привычка британцев есть сэндвичи наносит значительный ущерб окружающей среде, сравнимый с влиянием на экологию годовых выбросов от почти 9 млн автомобилей.

Такие выводы содержатся в исследовании ученых Университета Манчестера, опубликованном в четверг, 25 января.

«Потребляемые за год британцами сэндвичи являются причиной выделения 9,5 млн т CO2, что эквивалентно ежегодному использованию 8,6 млн автомобилей», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом самыми вредными для природы признали бутерброды со свининой.

Исследование касалось изучения влияния всего жизненного цикла сэндвича — от приготовления до полного разложения.

19 января ученые из Манчестерского университета пришли к выводу, что микроволновые печи негативно влияют на окружающую среду.

В докладе отмечается, что в год только в Евросоюзе СВЧ-печи вырабатывают столько же диоксида углерода, сколько 6,8 млн автомобилей, — около 7,7 млн т. Такой объем выбросов является фактором, который существенно способствует глобальному потеплению.