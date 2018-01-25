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На Украине начали производить экогробы из картона

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Фото: Depositphotos
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На Украине появились картонные экогробы. Их главная особенность в том, что для их изготовления используется на 80% меньше дерева, чем для производства обычных.

Идея экологичных гробов принадлежит жительнице Днепра (бывш. Днепропетровск) Екатерине Спициной. Девушка первой начала производство картонных гробов и предложила покупателям различные принты для придания им эксклюзивности.

«Каждый гроб я разрабатывала лично, они все уникальны. Можно выбрать любой принт, в основном популярностью пользуются цветы, абстракции и вышиванки», –– цитирует УНИАН Спицину.

Эко-гроб выдерживает до 105 кг и разлагается в течение года, однако использовать его в дождливую погоду производители не рекомендуют.

25 января портал iz.ru сообщал, что в Вологодской области судебные приставы арестовали за долги памятники, венки и гробы, принадлежащие владелице магазина ритуальных услуг. Общий долг предпринимательницы составляет 840 тыс. рублей.

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