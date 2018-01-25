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Приставы арестовали гробы ритуальной конторы в счет погашения долга

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В городе Тотьма Вологодской области судебные приставы арестовали памятники, венки и гробы, принадлежащие владелице магазина ритуальных услуг. Общий долг предпринимательницы по налогам и кредитам составляет 840 тыс. рублей.

Кроме того, как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на УФССП по региону, из кассы хозяйки магазина изъяты все деньги. Каждый день владелица должна будет перечислять половину выручки до тех пор, пока долг не будет полностью погашен.

Тем временем, как рассказали «Известиям» участники коллекторского рынка, должники стали реже скрываться от коллекторов. Если в 2016 году каждый третий должник отказывался общаться с взыскателями, то в прошлом году — уже каждый пятый. Эксперты считают, что этому способствует повышение финансовой грамотности населения.

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